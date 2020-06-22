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Кличко о партии мэров: Выдвигаться буду от своей политической силы

Кличко о партии мэров: Выдвигаться буду от своей политической силы - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
22.06.2020, 12:34

Мэр Киева Виталий Кличко отверг слухи о том, что не вошел в партию мэров из-за желания ее возглавить

Мэр Киева Виталий Кличко не вошел в недавно созданную мэрами шести городов партию Пропозиція, поскольку пойдет на местные выборы от собственной партии УДАР. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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По словам Кличко, его команда взвесила все варианты участия в выборах и приняла решение идти отдельно и на выборы мэра столицы, и на выборы Киевского горсовета.

Информацию о том, что он якобы отказался от участия в партии мэров, поскольку хотел ее возглавить, Кличко назвал полным абсурдом. "Мне хватает регалий и титулов", - заявил он.

Кличко подчеркнул, что для защиты интересов граждан и местного самоуправления его команда готова сотрудничать со всеми демократическими силами, "которые действуют по правилам и порядочно".

  • 5 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не будет участвовать в "партии мэров", если ее создадут.
  • В середине мая Кличко заявлял, что общается с мэрами других городов, чтобы представить общую политическую силу.
  • 19 июня мэры шести городов презентовали партию Пропозиція.
Денис Юдин
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