Кличко о партии мэров: Выдвигаться буду от своей политической силы

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко не вошел в недавно созданную мэрами шести городов партию Пропозиція, поскольку пойдет на местные выборы от собственной партии УДАР. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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По словам Кличко, его команда взвесила все варианты участия в выборах и приняла решение идти отдельно и на выборы мэра столицы, и на выборы Киевского горсовета.

Информацию о том, что он якобы отказался от участия в партии мэров, поскольку хотел ее возглавить, Кличко назвал полным абсурдом. "Мне хватает регалий и титулов", - заявил он.

Кличко подчеркнул, что для защиты интересов граждан и местного самоуправления его команда готова сотрудничать со всеми демократическими силами, "которые действуют по правилам и порядочно".

5 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил , что не будет участвовать в "партии мэров", если ее создадут.

В середине мая Кличко заявлял , что о бщается с мэрами других городов, чтобы представить общую политическую силу.

заявлял 19 июня мэры шести городов презентовали партию Пропозиція.