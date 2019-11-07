Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело о госизмене. Кличко отреагировал на расследование НАБУ

Дело о госизмене. Кличко отреагировал на расследование НАБУ - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
07.11.2019, 10:55

Мэр столицы подтвердил, что дело против него открыто, однако считает его бесперспективным

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что расследование Национального антикоррупционного бюро против него не имеет перспектив. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

"Неназванный жалобщик – физическое лицо – обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство. Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют", - заявил городской глава.

Читайте также: Кличко вдвое популярнее главного конкурента за кресло мэра: опрос

По словам Кличко, новости об открытии дела НАБУ "уже 3 недели". Мэр считает, что "так называемые друзья" разгоняют "не первую волну в информационном поле".

Смотрите также: Скандал. Bihus нашли новые детали о "доме Ткаченко" на Трухановом острове

 

Напишите нам
расследование госизмена набу виталий кличко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 