Дело о госизмене. Кличко отреагировал на расследование НАБУ

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что расследование Национального антикоррупционного бюро против него не имеет перспектив. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

"Неназванный жалобщик – физическое лицо – обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство. Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют", - заявил городской глава.

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По словам Кличко, новости об открытии дела НАБУ "уже 3 недели". Мэр считает, что "так называемые друзья" разгоняют "не первую волну в информационном поле".

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