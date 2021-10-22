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Кличко пожурил СМИ за новости о встрече с Зеленским: Громко, ярко, но не все – правда

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 10:48
Кличко пожурил СМИ за новости о встрече с Зеленским: Громко, ярко, но не все – правда - Фото
Владимир Зеленский и Виталий Кличко (коллаж - LIGA.net)

Киевский мэр Виталий Кличко утверждает, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским носила деловой характер, хотя у обоих "в окружении есть силы, которым нужен не конструктивный диалог, а политическое противостояние". Об этом он сообщил в Facebook.

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"Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все – правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников", – пишет мэр.

По его словам, встреча "была деловой: говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов".

Кличко заверил, что "нам нужно эффективное взаимодействие – исключительно в пользу Киева и Украины".

Источник Украинской правды сообщил, что на встрече якобы присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, но "молчал практически все время". "Таким образом, Чернышова негласно представили Кличко как нового главу КГГА", – полагают в УП.

По словам источника Суспільного, на встрече обсуждали "проблематику Киева, тепло и тарифы".

Кличко пожурил СМИ за новости о встрече с Зеленским: Громко, ярко, но не все – правда
  • 5 октября 2021-го Кличко сказал, что у него "нет личного конфликта с Зеленским", но с Банковой мэр не общается. По словам мэра, "ОП полностью абстрагировался от общения". 
  • Кличко также заявил, что пока не планирует участвовать в выборах президента, но хочет провести партию УДАР в Раду.
  • 19 октября впервые за год Кличко и Зеленский встретились на Банковой.

Читайте также: Кличко предлагает вернуть в Киеве районные советы

Владислава Михайленко
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Владимир Зеленский киев виталий кличко офис президента
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