Кличко пожурил СМИ за новости о встрече с Зеленским: Громко, ярко, но не все – правда
Киевский мэр Виталий Кличко утверждает, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским носила деловой характер, хотя у обоих "в окружении есть силы, которым нужен не конструктивный диалог, а политическое противостояние". Об этом он сообщил в Facebook.
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"Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все – правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников", – пишет мэр.
По его словам, встреча "была деловой: говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов".
Кличко заверил, что "нам нужно эффективное взаимодействие – исключительно в пользу Киева и Украины".
Источник Украинской правды сообщил, что на встрече якобы присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, но "молчал практически все время". "Таким образом, Чернышова негласно представили Кличко как нового главу КГГА", – полагают в УП.
По словам источника Суспільного, на встрече обсуждали "проблематику Киева, тепло и тарифы".
- 5 октября 2021-го Кличко сказал, что у него "нет личного конфликта с Зеленским", но с Банковой мэр не общается. По словам мэра, "ОП полностью абстрагировался от общения".
- Кличко также заявил, что пока не планирует участвовать в выборах президента, но хочет провести партию УДАР в Раду.
- 19 октября впервые за год Кличко и Зеленский встретились на Банковой.
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