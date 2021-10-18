Кличко предлагает вернуть в Киеве районные советы
Мэр Киева Виталий Кличко намерен вынести на рассмотрение Киевсовета создание в столице районных советов. Об этом Кличко заявил в Facebook.
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Кличко заявил о "политиках и чиновниках высшего уровня", которые якобы пытаются контролировать Киев, и назвал возвращение в столицу районных советов усилением децентрализации, которую, по мнению мэра Киева, в последнее время сворачивают.
Кличко считает, что возвращение районных советов улучшит оперативность реакции и доступность местного самоуправления и обеспечит большую прозрачность его работы.
Также сегодня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил на брифинге, что в ближайшее время парламент может рассмотреть закон о столице. Проект закона подразумевает возврат в Киеве районных советов, разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (сейчас обе должности совмещает Кличко) и другие изменения.
- 14 мая 2021 года Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это "спецоперация против него лично".
- 18 мая в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли около 20 вооруженных силовиков. Мэр связал случившееся с совещаниями касательно его персоны, которые, по его словам, проводятся в Офисе президента.
- 20 мая президент Владимир Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете.
- 4 октября Государственное бюро расследований сообщило, что проверяет на нарушения сотрудников Киевпастранса, Киевводоканала, Голосеевского нацпарка и других коммунальных предприятий.
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