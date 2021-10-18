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Кличко предлагает вернуть в Киеве районные советы

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 14:35
Кличко предлагает вернуть в Киеве районные советы - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко намерен вынести на рассмотрение Киевсовета создание в столице районных советов. Об этом Кличко заявил в Facebook.

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Кличко заявил о "политиках и чиновниках высшего уровня", которые якобы пытаются контролировать Киев, и назвал возвращение в столицу районных советов усилением децентрализации, которую, по мнению мэра Киева, в последнее время сворачивают.

Кличко считает, что возвращение районных советов улучшит оперативность реакции и доступность местного самоуправления и обеспечит большую прозрачность его работы.

Также сегодня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил на брифинге, что в ближайшее время парламент может рассмотреть закон о столице. Проект закона подразумевает возврат в Киеве районных советов, разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (сейчас обе должности совмещает Кличко) и другие изменения.

Кличко предлагает вернуть в Киеве районные советы

Денис Юдин
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