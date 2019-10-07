Кличко против Гончарука: суд открыл производство по иску мэра

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску мэра столицы Виталия Кличко к премьер-министру Алексею Гончаруку. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Также судом назначена дата подготовительного заседания по делу. Оно пройдет 31 октября.

30 сентября стало известно, что Кличко подал в суд на Гончарука, Богдана и правительство.

Кличко просит суд признать противоправными действия Кабмина о внесении представления президенту Владимиру Зеленскому об увольнении с главы КГГА. Также мэр просит отменить предложение премьера от 4 сентября о его увольнении.

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