Кличко против Гончарука: суд открыл производство по иску мэра

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску мэра столицы Виталия Кличко к премьер-министру Алексею Гончаруку. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Также судом назначена дата подготовительного заседания по делу. Оно пройдет 31 октября.
- 30 сентября стало известно, что Кличко подал в суд на Гончарука, Богдана и правительство.
- Кличко просит суд признать противоправными действия Кабмина о внесении представления президенту Владимиру Зеленскому об увольнении с главы КГГА. Также мэр просит отменить предложение премьера от 4 сентября о его увольнении.
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