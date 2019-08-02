Кличко рассказал о разговоре с Зеленским

Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)

Мэр Киева, глава Киевской городской госадминстрации Виталий Кличко рассказал подробности телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, что один звонок был публичным, когда Андрей Богдан на заводе его набрал и с ним разговаривал Зеленский, как он к этому отнесся, обиделся ли, Кличко сказал: "Об обиде речь не идет. Я пояснил ситуацию. Глава "Татра-Юг" знает, что в связи со старой конструкцией моделей трамваев мы такой транспорт не покупали долгое время. Современные требования – это 100% низкий пол, комфортные условия для перевозки пассажиров".

По его словам, в тот момент, когда они представили новый трамвай, который вместе осматривали, он сказал, что город покупает. "Мы сделали предоплату в 10 млн, остальную часть должны выплатить после корректировки бюджета. И еще заказали десять таких трамваев. Поэтому я считаю, что ввели в заблуждение и президента, и господина Богдана. В данном случае я уточнил ту информацию, которая была дана", - объяснил Кличко.

Кличко уточнил, что "если у президента возникают вопросы, то он готов в любой момент дать - публично и непублично - разъяснение той или иной ситуации".



24 июля глава Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэр Киева заявил, что "сдаваться не будет". 30 июля Богдан сделал ряд заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и якобы попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко. Он также сообщил, что у Кличко есть шансы вновь стать главой КГГА. Последний записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОПУ лжецом.



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