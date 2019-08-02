Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кличко рассказал о разговоре с Зеленским

Кличко рассказал о разговоре с Зеленским - Фото
Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)
02.08.2019, 06:50

По словам мэра Киева, он "готов дать - публично и непублично - разъяснение президенту по возникающим вопросам"

Мэр Киева, глава Киевской городской госадминстрации Виталий Кличко рассказал подробности телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, что один звонок был публичным, когда Андрей Богдан на заводе его набрал и с ним разговаривал Зеленский, как он к этому отнесся, обиделся ли, Кличко сказал: "Об обиде речь не идет. Я пояснил ситуацию. Глава "Татра-Юг" знает, что в связи со старой конструкцией моделей трамваев мы такой транспорт не покупали долгое время. Современные требования – это 100% низкий пол, комфортные условия для перевозки пассажиров".

По его словам, в тот момент, когда они представили новый трамвай, который вместе осматривали, он сказал, что город покупает. "Мы сделали предоплату в 10 млн, остальную часть должны выплатить после корректировки бюджета. И еще заказали десять таких трамваев. Поэтому я считаю, что ввели в заблуждение и президента, и господина Богдана. В данном случае я уточнил ту информацию, которая была дана", - объяснил Кличко.

Кличко уточнил, что "если у президента возникают вопросы, то он готов в любой момент дать - публично и непублично - разъяснение той или иной ситуации".

24 июля глава Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэр Киева заявил, что "сдаваться не будет". 30 июля Богдан сделал ряд заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и якобы попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко. Он также сообщил, что у Кличко есть шансы вновь стать главой КГГА. Последний записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОПУ лжецом.

Читайте также: Кличко vs Богдан. Мэр перехватил инициативу - обратился в НАБУ

Напишите нам
Владимир Зеленский виталий кличко андрей богдан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 