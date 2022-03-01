Кличко: Враг на подходе к столице. Мы готовимся защищать Киев
01.03.2022, 14:15
Фото: пресс-служба КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города: "Ситуация у нас сложная. Враг на подходе к столице".
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты", – идется в посте.
Он также призвал сохранять выдержку, не выходить без крайней нужды на улицы, а при сигнале тревоги быть в укрытиях.
Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт курсирует до 19:00.
Кличко напоминает, что с 20:00 до 8:00 в Киеве комендантский час. По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта.
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