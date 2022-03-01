Кличко: Враг на подходе к столице. Мы готовимся защищать Киев

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города: "Ситуация у нас сложная. Враг на подходе к столице".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты", – идется в посте.

Он также призвал сохранять выдержку, не выходить без крайней нужды на улицы, а при сигнале тревоги быть в укрытиях.



Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт курсирует до 19:00.

Кличко напоминает, что с 20:00 до 8:00 в Киеве комендантский час. По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта.

Альона Низовець

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