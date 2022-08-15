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Кличко заявил, что запрет на движение транспорта во время тревоги рекомендовали военные

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 10:28
Кличко заявил, что запрет на движение транспорта во время тревоги рекомендовали военные - Фото
Виталий Кличко (Фото: Виталий Кличко/Facebook)

Городской голова Кжщиева Виталий Кличко заявил, что запрет на движение наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги был утвержден по рекомендации военных. Об этом он сообщил в интервью Бабелю.

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По его словам, во время воздушной тревоги необходимо сразу идти в укрытия или моментально прятаться при их отсутствии. Он отметил, что люди должны выйти из транспорта и рассредоточиться. 

"Критики очень много. Зачем мы выходим из транспорта? Потому что это правила, написанные кровью. В Николаеве попали в остановку, погибло много людей, многие ранены. Эти правила для того, чтобы избежать трагедии", — сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что решение принял Совет обороны Киева по рекомендации военных и специалистов-спасателей. 

"Идеальная история, если Киев будет строить бомбоубежища возле каждой транспортной остановки, но давайте будем откровенными, это невозможно сделать. Мы живем в особых условиях, и многие вещи мгновенно сделать не можем. Все деньги идут сейчас на оборону, на войну. И мы это понимаем", — резюмировал он. 

Читайте также: Киев. Петиция об отмене остановки транспорта во время тревоги набрала голоса 

Дмитрий Гриниченко
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воздушная тревога война общественный транспорт киев виталий кличко
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