Кличко заявил, что запрет на движение транспорта во время тревоги рекомендовали военные

Городской голова Кжщиева Виталий Кличко заявил, что запрет на движение наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги был утвержден по рекомендации военных. Об этом он сообщил в интервью Бабелю.

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По его словам, во время воздушной тревоги необходимо сразу идти в укрытия или моментально прятаться при их отсутствии. Он отметил, что люди должны выйти из транспорта и рассредоточиться.

"Критики очень много. Зачем мы выходим из транспорта? Потому что это правила, написанные кровью. В Николаеве попали в остановку, погибло много людей, многие ранены. Эти правила для того, чтобы избежать трагедии", — сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что решение принял Совет обороны Киева по рекомендации военных и специалистов-спасателей.

"Идеальная история, если Киев будет строить бомбоубежища возле каждой транспортной остановки, но давайте будем откровенными, это невозможно сделать. Мы живем в особых условиях, и многие вещи мгновенно сделать не можем. Все деньги идут сейчас на оборону, на войну. И мы это понимаем", — резюмировал он.

1 августа столичные власти решили останавливать наземный транспорт в Киеве во время воздушных тревог. Метро и до этого не ездило во время тревог через мосты и по наземным участкам красной линии на левом берегу.

Киевская мэрия объяснила, как будут выполнять требование Совета обороны Киева об остановке наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги. На сайте КГГА уверяют, что пассажирам не нужно будет платить за проезд во второй раз – по крайней мере, в муниципальном транспорте.

Карта укрытий размещена на официальном портале города Киева и в мобильном приложении Киев Цифровой.

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Дмитрий Гриниченко

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