Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 15:13

Климкин назвал причину скандала вокруг заявлений Кучмы по Минску

Климкин назвал причину скандала вокруг заявлений Кучмы по Минску - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы МИД, позиции Украины про Минску "нельзя прятать от общества"

Глава МИД Павел Климкин считает, что негативного резонанса в обществе вокруг минского процесса можно избежать, сформулировав позиции Украины перед переговорами в Минске на специальном заседании СНБО и ознакомив с ними общество. Об этом Климкин сказал в интервью ТСН.

"…Очень важно провести это заседание СНБО и обозначить ключевые позиции для того, что делать дальше. Опять-таки это нужно сделать в ближайшей перспективе", - считает глава МИД.

Он считает, что если бы это было сделано перед последним заседанием трехсторонней группы в Минске, то резонанс, возможно, был бы иным.

"Нужна реальная дискуссия, нужно заседание СНБО с привлечением всех, требуется формирование позиции, эта позиция должна быть публичной, конечно, потому что нельзя прятать ее от общества, и потом у нас будет поддержка всего общества, чтобы ее продвигать", - убежден глава МИД.

7 июня генпрокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления Леонида Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и снять "экономическую блокаду" с оккупированных районов Донбасса. 

6 июня Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

Несмотря на это, 10 июня возле АП прошла акция "Зупини капітуляцію"

Отправить:
Распечатать:
Теги: павел климкин, минск, леонид кучма, блокада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 