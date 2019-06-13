Климкин назвал причину скандала вокруг заявлений Кучмы по Минску

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД Павел Климкин считает, что негативного резонанса в обществе вокруг минского процесса можно избежать, сформулировав позиции Украины перед переговорами в Минске на специальном заседании СНБО и ознакомив с ними общество. Об этом Климкин сказал в интервью ТСН.

"…Очень важно провести это заседание СНБО и обозначить ключевые позиции для того, что делать дальше. Опять-таки это нужно сделать в ближайшей перспективе", - считает глава МИД.

Он считает, что если бы это было сделано перед последним заседанием трехсторонней группы в Минске, то резонанс, возможно, был бы иным.

"Нужна реальная дискуссия, нужно заседание СНБО с привлечением всех, требуется формирование позиции, эта позиция должна быть публичной, конечно, потому что нельзя прятать ее от общества, и потом у нас будет поддержка всего общества, чтобы ее продвигать", - убежден глава МИД.

7 июня генпрокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления Леонида Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и снять "экономическую блокаду" с оккупированных районов Донбасса.

6 июня Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

Несмотря на это, 10 июня возле АП прошла акция "Зупини капітуляцію"