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08.07.2019, 14:52

Климкин – о телемосте с РФ: Будто живем под мирным небом

Климкин – о телемосте с РФ: Будто живем под мирным небом - Фото
Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Министр иностранных дел отметил, что эта "наглая провокация" привела "хоть к какой-то мобилизации" гражданского общества в Украине

Все действия вокруг украинского телевизионного пространства в последние месяцы показывают "полубезразличие к критическим вопросам", будто бы Украина не воюющая страна, а живет под мирным небом. Об этом в своем Facebook заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Парадоксально, но с этим телемостом Медведчук заслуживает нашей благодарности. В конце концов, именно это же и сгенерировало какую-то мобилизацию. Очень грустно, что для этого нам до сих пор необходимы наглые провокации", - написал также он.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Секретарь СНБО попросил украинцев "прекратить истерику" и заверил, что "работает над решениями". Позднее президент Зеленский обратился к Путину: "Надо поговорить?" Давайте", а украинцев призвал сохранять спокойствие.

Позже канал отказался от идеи провести марафон. Генпрокуратура заявила, что открыто дело против NewsOne.

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Теги: NewsOne, павел климкин, телемост
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