Климкин об изменении риторики Трампа: В окружении начинают догадываться, что их разводят

Американский президент надеялся на "нормальную сделку", но все больше людей замечают, что Путин живет в параллельной вселенной

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Понять до конца логику президента США Дональда Трампа, риторика которого изменилась на критику России и оказание помощи Украине, невозможно. Но его новые заявления для Кремля как "серпом по яйцам", сказал LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Часть окружения Трампа начинает как-то задумываться, что их разводят", – заявил он.

Трамп сказал, что военную помощь для Украины "на 100%" профинансирует НАТО. Раньше подобного не случалось – ее оплачивали союзники.

"Это один из принципиальных пунктов для всей российской чокнутой элиты, особенно для Путина. Поскольку реально теперь выходит, что нам помогает НАТО. Ну, может и не прямо, но в рамках координации", – говорит Климкин.

Он не исключил, что Трамп стал понимать для себя определенные моменты ментальности Путина. Президент США сначала думал, что сможет заключить какую-то "нормальную договоренность, нормальную сделку". Но вышло, что Путин "живет в параллельной реальности", говорит Климкин, и переживает за то, чтобы грядущие поколения не думали, что он проиграл войну.

"Часть людей в окружении Трампа начинает понимать, что логика Путина – это не логика "нормального" президента какой-то страны, даже ненормальной. А логика человека, который записал себя в историю через запятую с Петром, Екатериной, Сталиным. Не знаю, есть Иван Грозный в этом перечне, но не исключено", – отметил экс-министр.

По его словам, российский диктатор хорошо помнит, что любая проигранная война в России заканчивалась "тотальными преобразованиями и факапами". Также Путин переживает за то, что о нем подумают другие, если выяснится, что он ошибся, начав войну против Украины, и не одержал победу.