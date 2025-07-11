Клімкін про зміну риторики Трампа: В оточенні починають здогадуватися, що їх розводять

Американський президент сподівався на "нормальну оборудку", але все більше людей помічають, що Путін живе в паралельному всесвіті

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Зрозуміти до кінця логіку президента США Дональда Трампа, риторика якого змінилася на критику Росії та надання допомоги Україні, неможливо. Але його нові заяви для Кремля, як "серпом по яйцях", сказав LIGA.net колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Частина оточення Трампа починає якось замислюватись, що їх розводять", – заявив він.

Трамп сказав, що військову допомогу для України "на 100%" профінансує НАТО. Раніше подібного не траплялося – її оплачували союзники.

"Це один із принципових пунктів для всієї російської чокнутої еліти, особливо для Путіна. Оскільки реально тепер виходить, що нам допомагає НАТО. Ну, може і не прямо, але в рамках координації", – каже Клімкін.

Він не виключив, що Трамп почав розуміти для себе певні моменти ментальності Путіна. Президент США спочатку думав, що зможе зробити якусь "нормальну домовленість, нормальну оборудку". Але вийшло, що Путін "живе в паралельній реальності", каже Клімкін, і переживає за те, щоб прийдешні покоління не думали, що він програв війну.

"Частина людей в оточенні Трампа починає розуміти, що логіка Путіна – це не логіка "нормального" президента якоїсь країни, навіть ненормальної. А логіка людини, яка записала себе в історію через кому з Петром, Єкатериною, Сталіним. Не знаю, чи є Іван Грозний у цьому переліку, але не виключено", – зазначив ексміністр.

За його словами, російський диктатор добре пам'ятає, що будь-яка програна війна у Росії закінчувалася "тотальними перетвореннями і факапами". Також Путін переживає за те, що про нього подумають інші, якщо з'ясується, що він помилився, почавши війну проти України, і не здобув перемогу.