Климкин об отказе Украины от альтернатив: Вступление в НАТО не решает все наши проблемы

Экс-министр считает, что Украина всегда должна была транслировать аналогичную позицию, а не только сейчас

Павел Климкин (Фото: скрин видео)

Бывший министр внутренних дел Украины Павел Климкин высказался по поводу отказа Украины от каких-либо альтернатив членства в НАТО. В интервью LIGA.net он отметил, что, по его мнению, НАТО – это единственная система, где Украина будет чувствовать себя относительно безопасно.

"Я сознательно говорю "относительно", поскольку у нас многие думают, что вступление в НАТО решает все наши проблемы. Не решает", – сказал экс-министр.

Однако он считает, что такая позиция должна была звучать со стороны Украины постоянно, а не быть, как считают многие, реакцией на победу Дональда Трампа на выборах в США.

"Это может казаться чем-то второстепенным, но на самом деле момент озвучки так же важен, как и суть", – сказал экс-глава МВД.

По словам Климкина, часть украинских партнеров ведет непубличные разговоры по поводу того, что будет означать движение Украины в НАТО. Он также отметил, что всегда говорит партнерам готовиться к тому, что российский диктатор Владимир Путин захочет протестировать пятую статью НАТО. И это не будет зависеть от вступления Украины.

Также в Европе и США размышляют над тем, а не ослабнет ли НАТО из-за продвижения и тем более вступления Украины.

"Мы должны перейти от разговора на основе каких-то эмоциональных вещей, что мы защищаем ценности в Европе. Нам нужно вести очень резкий прагматичный и циничный разговор о том, какие есть плюсы от нашего членства, какие минусы. Какие риски, собственно, выгоды как для нас, так и для натовских стран. Повлияет ли это на солидарность стран-членов НАТО", – отметил Климкин.

29 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что "активная фаза" войны завершится тогда, когда неоккупированные украинские территории получат защиту под эгидой НАТО.

3 декабря МИД заявил, что Украина официально исключает все альтернативы вступления в НАТО.

В тот же день генсек Рютте отметил, что будущее Украины в НАТО, но на днях приглашения не будет.