Клімкін про відмову України від альтернатив: Вступ у НАТО не розв'язує всіх наших проблем

Ексміністр вважає, що Україна завжди повинна була транслювати аналогічну позицію, а не тільки зараз

Павло Клімкін (Фото: скрин відео)

Колишній міністр внутрішніх справ України Павло Клімкін висловився з приводу відмови України від будь-яких альтернатив членства в НАТО. В інтерв'ю LIGA.net він зазначив, що, на його думку, НАТО – це єдина система, де Україна почуватиметься відносно безпечно.

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"Я свідомо кажу "відносно", оскільки у нас багато хто думає, що вступ в НАТО розв'язує всі наші проблеми. Не розв'язує", – сказав ексміністр.

Однак він вважає, що така позиція мала звучати з боку України постійно, а не бути, як вважає багато хто, реакцією на перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

"Це може здаватися чимось другорядним, але насправді момент озвучення так само важливий, як і суть", – сказав ексголова МВС.

За словами Клімкіна, частина українських партнерів наразі веде непублічні розмови з приводу того, що означатиме рух України до НАТО. Також він зазначив, що завжди каже партнерам готуватися до того, що російський диктатор Володимир Путін захоче протестувати п'яту статтю НАТО. І це не залежатиме від вступу України.

Також у Європі та США розмірковують над тим, а чи не ослабне НАТО через просування і тим більше вступ України.

"Ми маємо перейти від розмови на основі якихось емоційних речей, що ми захищаємо цінності в Європі. Нам потрібно вести дуже різку прагматичну і цинічну розмову про те, які плюси від нашого членства, які мінуси. Які ризики, які, власне, зиски як для нас, так і для натовських країн. Чи це вплине на солідарність країн-членів НАТО", – зазначив Клімкін.

29 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що "активна фаза" війни завершиться тоді, коли неокуповані українські території отримають захист під егідою НАТО.

3 грудня МЗС заявило, що Україна офіційно відкидає всі альтернативи вступу до НАТО.

Того ж дня генсек Рютте зазначив, що майбутнє України в НАТО, але днями запрошення не буде.