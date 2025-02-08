Климкин объяснил, почему Украина важна для США

Это связано не с наличием у Украины природных ресурсов, а важно с точки зрения фундаментальных интересов США, считает Павел Климкин

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Существование Украины – это "важная история" для Соединенных Штатов с точки зрения фундаментальных интересов американцев, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

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"Фундаментальный вопрос с точки зрения дискуссии американцев и российского режима состоит в том, где мы будем и будем ли вообще. На второй вопрос американцы отвечают: "Да". Для них это важная история", – сказал Климкин.

По его мнению, это связано не с наличием у Украины природных ресурсов, а важное с точки зрения фундаментальных интересов США, "хотя ресурсы тоже не помешают, поскольку это дополнительная привязка безопасности".

"А вот вопрос заключается в том, условно ли мы находимся в зоне российского влияния, в той формулировке как это будет в будущем сформулировано. Мы являемся определенным буфером между Россией и какой-то частью незападного мира и западного, или мы находимся на Западе", – утверждает дипломат.

Он отметил, что это могут быть разные формы, включая полное или частичное членство в структурах Запада.

"И вот разговор для нас фундаментален в том, находимся ли мы между буфером и российской сферой влияния, чего хочет российский диктатор Владимир Путин, а потом спокойно разобрать нас на детали и как-то по деталям или там из-за тотального бардака окончательно съесть. Или мы находимся в западной сфере, а точнее между буфером и западной [сферой]", – подчеркнул экс-министр.

Он констатировал, что сейчас значительная часть партнеров не хочет видеть Украину в НАТО по многим причинам. Климкин считает, что украинцы должны объяснить американцам и европейцам, почему для них жизненно важная история иметь Украину ближе к Западу, чем к буферу.

"И это главная история будущих переговоров. От этого по касательной или как производная следует, какие будут гарантии. Или, каков будет потенциал сдерживания, поскольку сейчас обсуждаются разные варианты размещения западных, европейских, общих контингентов", – заявил он.

12 декабря 2024 года Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию.

3 февраля 2025 года Трамп заявил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России.

7 февраля Зеленский уточнил, что Киев не предлагает просто передать свои ресурсы США, а стремится построить взаимовыгодное партнерство для их совместного использования.