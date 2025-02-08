Клімкін пояснив, чому Україна важлива для США

Це пов’язано не з наявністю в України природних ресурсів, а важливе з погляду фундаментальних інтересів США, вважає Павло Клімкін

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Існування України – це "важлива історія" для Сполучених Штатів з погляду фундаментальних інтересів американців, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

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"Фундаментальне питання з погляду дискусії американців і російського режиму полягає в тому, де ми будемо і чи будемо взагалі. На друге питання американці відповідають: "Так". Для них це важлива історія", – сказав Клімкін.

На його думку, це пов’язано не з наявністю в України природних ресурсів, а важливе з погляду фундаментальних інтересів США, "хоча ресурси теж не завадять, оскільки це додаткова безпекова прив’язка".

"А от питання полягає в тому, чи ми умовно перебуваємо в зоні російського впливу, в тому формулюванні, як це буде в майбутньому сформульовано. Ми є певним буфером між Росією і якоюсь частиною незахідного світу і західного, або ми знаходимося на Заході", – стверджує дипломат.

Він зазначив, що це можуть бути різні форми, зокрема повне або часткове членство в структурах Заходу.

"І от розмова для нас фундаментальна в тому, чи ми знаходимося між буфером і російською сферою впливу, чого хоче російський диктатор Володимир Путін, а потім спокійно розібрати нас на деталі і якось по деталях чи там через тотальний бардак остаточно з’їсти. Або ми знаходимося в західній сфері, а точніше між буфером і західною [сферою]", – наголосив ексміністр.

Він констатував, що зараз значна частина партнерів не хоче бачити Україну в НАТО з багатьох причин. Клімкін вважає, що українці повинні пояснити американцям та європейцям, чому для них життєво важлива історія мати Україну ближче до Заходу, ніж до буфера.

"І це головна історія майбутніх переговорів. Від цього по дотичній або як похідна випливає, які будуть гарантії. Або, який буде потенціал стримування, оскільки зараз обговорюються різні варіанти розміщення західних, європейських, спільних контингентів", – заявив він.

12 грудня 2024 року Трамп пообіцяв не відмовлятись від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію.

3 лютого 2025 року Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкісноземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії.

7 лютого Зеленський уточнив, що Київ не пропонує просто передати свої ресурси США, а прагне вибудувати взаємовигідне партнерство для їхнього спільного використання.