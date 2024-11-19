Климкин объяснил, возможно ли завершить войну в Украине в 2025 году

Павел Климкин (Фото: скрин видео)

Завершить полномасштабную войну в Украине дипломатическим путем в 2025 году возможно, но, скорее всего, удастся лишь снизить уровень эскалации на фронте. Такое мнение высказал в интервью LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Это вполне возможно. Но опять-таки не войну, а уменьшить уровень эскалации", – ответил он на вопрос журналиста о том, возможно ли завершить войну в следующем году.

Климкин подчеркнул, что остановка или прекращение огня не означает завершение войны. Точно так же этого не означают переговоры, поиски новых форматов или контактных групп.

По словам экс-министра, все это также не уберет причин, лежащих в основе полномасштабного вторжения как для российского диктатора Владимира Путина, так и для Украины.