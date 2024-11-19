Клімкін пояснив, чи можливо завершити війну в Україні у 2025 році

Ексміністр вважає, що жодні перемовини або припинення вогню не приберуть причини розв'язання війни

Павло Клімкін (Фото: скрин відео)

Завершити повномасштабну війну в Україні дипломатичним шляхом у 2025 році можливо, але, найімовірніше, вдасться лише зменшити рівень ескалації на фронті. Таку думку висловив в інтерв'ю LIGA.net ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Це цілком можливо. Але знову ж таки, не війну, а зменшити рівень ескалації", – відповів він на запитання журналіста про те, чи можливо завершити війну наступного року.

Клімкін підкреслив, що зупинка або припинення вогню не означає завершення війни. Так само це не означають переговори, пошуки нових форматів або контактних груп.

За словами ексміністра, все це також не прибере причин, які лежать в основі повномасштабного вторгнення як для російського диктатора Володимира Путіна, так і для України.

16 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні має завершитися у 2025 році дипломатичним шляхом. І для цього потрібно робити все необхідне.

18 листопада Bloomberg повідомив, що Ердоган сподівається вмовити Зеленського заморозити війну. Очікується, що свій план турецький лідер викладе на зустрічі лідерів G20.