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16.07.2019, 13:03

Климкин рассказал об изъяне Будапештского меморандума для Украины

Климкин рассказал об изъяне Будапештского меморандума для Украины - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

"Юридические, а не политические гарантии безопасности, как мы теперь видим, - это ключевой вопрос нацбезопасности", - заявил глава МИД

В 1994 году Украине нужно было прийти не к политическим гарантиям безопасности по Будапештскому меморандуму, а к юридическим. Об этом рассказал Настоящему времени глава МИД Павел Климкин, который ранее работал по программе ядерного разоружения.

"Мы много раз пытались собрать встречу в Будапештском формате (после захвата Россией Крыма и начала войны в Донбассе, - ред.). А Россия в своих документах говорила, что это Украина на самом деле нарушила будапештские договоренности "путем организации путча". Вот такая логика у России", - пояснил он.

Министр считает, что никто из подписантов меморандума не сделал ничего, что должен был сделать по защите нацбезопасности Украины: "То же самое я говорю и нашим американским, и британским друзьям".

"Проблема и в содержании меморандума, и в его форме, и в том, как договоренности были реализованы. Это комплексная проблема, которая влияет на современный мир, поскольку сейчас в политические гарантии никто больше не верит по определению", - подытожил Климкин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без угроз и применения ядерного оружия. При этом в тексте самого документа речь идет о следующем: "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН".

Первый президент Леонид Кравчук рассказывал, что Запад фактически поставил Киеву ультиматум в начале 1990-х: либо страна подписывает меморандум, либо будет изолирована санкциями. Второй президент Леонид Кучма утверждал, что в 1994 году президент Франции Франсуа Миттеран убеждал его не доверять гарантиям по Будапешту.

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Теги: агрессия России, геополитика, павел климкин, будапештский меморандум
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