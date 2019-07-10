Климкин: Скоро РФ освободит моряков и попробует это использовать

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин, считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин освободит захваченных в Керченском проливе украинских моряков "в ближайшее время", но сделает это, исходя из своих политических интересов. Об этом он сказал в эфире канала ATR.

"Я уверен, что освободят. Причем в ближайшее время. Но я считаю, что для Путина важно решить этот вопрос, в контексте следующего саммита G7 и того, что будут встречи по Донбассу. И он попробует это использовать именно в этом контексте", - заявил глава МИД.

На уточнение журналиста, будут ли мотивы Путина только политическими, Климкин ответил: "Ему, конечно, абсолютно параллельно, кто тут сидит. Его интересует лучшая позиция, более высокие ставки. Я много раз говорил, что он ребят использует как разменную монету".

Вчера, 9 июля, в резолюции ОБСЕ украинских моряков, захваченных Россией в 2018 году, назвали военнопленными.

Читайте также: США обозначили позицию: Возврат моряков и кораблей или изоляция