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10.07.2019, 09:25

Климкин: Скоро РФ освободит моряков и попробует это использовать

Климкин: Скоро РФ освободит моряков и попробует это использовать - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД подчеркнул, что президенту РФ важно, чтобы в Европе снижалась солидарность по поводу санкций против России

Министр иностранных дел Павел Климкин, считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин освободит  захваченных в Керченском проливе украинских моряков "в ближайшее время", но сделает это, исходя из своих политических интересов. Об этом он сказал в эфире канала ATR.

"Я уверен, что освободят. Причем в ближайшее время. Но я считаю, что для Путина важно решить этот вопрос, в контексте следующего саммита G7 и того, что будут встречи по Донбассу. И он попробует это использовать именно в этом контексте", - заявил глава МИД. 

На уточнение журналиста, будут ли мотивы Путина только политическими, Климкин ответил: "Ему, конечно, абсолютно параллельно, кто тут сидит. Его интересует лучшая позиция, более высокие ставки. Я много раз говорил, что он ребят использует как разменную монету".

Вчера, 9 июля, в резолюции ОБСЕ украинских моряков, захваченных Россией в 2018 году, назвали военнопленными

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Теги: владимир путин, павел климкин, украинские моряки
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