Климкин: Трампу нужно на пальцах объяснять, в чем ставки в войне лично для него

Дипломат считает, что Украина двигается в правильном направлении в отношениях с президентом США

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Президента США Дональда Трампа можно убедить защитить интересы Украины в российско-украинской войне, если объяснить ему возможные последствия победы России для него лично. Пока это не удалось, но Украина двигается в правильном направлении. Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

По словам дипломата, Украине нужно донести до президента США мысль, что потакание российскому диктатору Владимиру Путину может привести к большим репутационным потерям.

"Мы должны на пальцах объяснить, в чем здесь ставки лично для Трампа. Надо сказать, что если мы пойдем на какие-то путинские условия под его давлением, это приведет к гораздо большему взрыву, причем в обозримой перспективе, еще, возможно, при его каденции. И это омрачит, а, возможно, запятнает его образ лучшего президента США", – сказал он.

По мнению дипломата, пока Украина не достигла своих целей в отношениях с президентом США, но двигается в правильном направлении.

"Мы двигаемся хоть и медленно, хоть и какими-то там петлями, но по меньшей мере в правильном направлении", – сказал он.

Климкин добавил, что Украина должна решать эту задачу вместе с европейцами.