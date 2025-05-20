Клімкін: Трампу треба на пальцях пояснювати, в чому ставки у війні особисто для нього

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Президента США Дональда Трампа можна переконати захистити інтереси України у російсько-українській війні, якщо пояснити йому можливі наслідки перемоги Росії для нього особисто. Поки що це не вдалося, але Україна рухається у правильному напрямку. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGA.net.

За словами дипломата, Україні потрібно донести до президента США думку, що потакання російському диктатору Володимиру Путіну може призвести до великих репутаційних втрат.

"Ми маємо на пальцях пояснити, в чому тут ставки особисто для Трампа. Потрібно сказати, що якщо ми підемо на якісь путінські умови під його тиском, це призведе до набагато більшого вибуху, причому в осяжній перспективі, ще, можливо, за його каденції. І це затьмарить, а, можливо, заплямує його образ найкращого президента США", – сказав Клімкін.

На думку дипломата, поки що Україна не досягла своїх цілей у відносинах із президентом США, але рухається у правильному напрямку.

"Ми рухаємося хоч і повільно, хоч і якимось там петлями, але щонайменше в правильному напрямку", – сказав він.

Клімкін додав, що Україна має розв'язувати це завдання разом із європейцями.