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Климкин: В глазах Запада мы становимся своими

Климкин: В глазах Запада мы становимся своими - Фото
Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
26.09.2019, 11:19

Экс-глава МИД рассказал о необычной готовности демократических стран интегрироваться с воюющей Украиной

Демократический мир никогда не открывался воюющей стране так, как  открылся Украине, заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в колонке в Европейской правде.

"Как правило, даже если воюющей стране помогают, то все равно держат от нее определенную дистанцию, пока не завершится конфликт", - отметил бывший глава МИД.

Он обращает внимание, что в случае Украины, напротив, поддержка Запада в войне сочетается с интеграцией в мирных сферах - соглашением об ассоциации и свободной торговле с ЕС, безвизовым режимом с ЕС и многими другими странами, партнерством с НАТО.
Климкин считает, что это свидетельствует о начале "смены нашей цивилизационной идентификации".

"В глазах Запада мы постепенно приобретаем признаки "своего", - пишет дипломат.

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