Климкин: В глазах Запада мы становимся своими

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Демократический мир никогда не открывался воюющей стране так, как открылся Украине, заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в колонке в Европейской правде.

"Как правило, даже если воюющей стране помогают, то все равно держат от нее определенную дистанцию, пока не завершится конфликт", - отметил бывший глава МИД.

Он обращает внимание, что в случае Украины, напротив, поддержка Запада в войне сочетается с интеграцией в мирных сферах - соглашением об ассоциации и свободной торговле с ЕС, безвизовым режимом с ЕС и многими другими странами, партнерством с НАТО.

Климкин считает, что это свидетельствует о начале "смены нашей цивилизационной идентификации".

"В глазах Запада мы постепенно приобретаем признаки "своего", - пишет дипломат.

Читайте также: Зеленский защищает свои слова о "недостаточной помощи" ЕС Украине