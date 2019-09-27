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Климкин: В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты

Климкин: В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.09.2019, 10:00

По мнению бывшего главы МИД, мир будет достигнут, когда к Украине вернутся Крым и Донбасс

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин скептически отнесся к обсуждениям "большого мирного соглашения по Донбассу", заявив, что на Западе в это никто не верит. Об этом бывший глава МИД заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1. 

"В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты. Никто из тех, кого я знаю на Западе в это не верят. То, что надо работать - безусловно. И что такое мир? Мир - это когда и Крым, и Донбасс к нам вернутся. Прекращение огня, шаги по Донбассу? Да. Но ненужно называть это миром", - заявил Климкин. 

Бывший глава МИД также озвучил свою формулу мира: "Мы должны стать сильнее, Россия должна стать слабее и мы должны сохранить своих друзей". 

Также Климкин похвалил президента Владимира Зеленского после его визита в США: "К сожалению, а может и к счастью в истории Штатов Украина будет связана с Чернобылем, с Майданом и с импичментом. В перспективе это нас затянет в очень негативную спираль. Но сегодня, я считаю, что президент Зеленский вышел из этой ситуации, кроме Европы, без потерь и даже с плюсами".

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