Климкин: В окружении Трампа растет понимание, что Украина – это актив

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

В команде президента Соединенных Штатов Дональда Трампа растет понимание, что Украина – это актив в "смысле людей", считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале LIGA.net.

"В окружении Трампа также растет понимание, что Украина – это актив. А почему Украина не может быть активом? Не в смысле ископаемых. Это хорошая история, на этом можно заработать, но это не главное. А в смысле людей", – сказал дипломат.

По словам Климкина, речь идет о людях, которые готовы "сражаться за то, что для них важно".

Экс-глава МИД в этом контексте упомянул о возобновлении военной помощи со стороны США и новых пакетах, которые оплатит НАТО или сами Штаты через Альянс.

"И это значит, что НАТО, сейчас напрямую НАТО, а не союзники, также ангажируется в вопросах помощи Украине. Трамп может сказать завтра утром что-то совершенно другое <…> Но это прозвучало, все это заметили. И это история о том, что Трамп точно не хочет быть лузером", – добавил Климкин.