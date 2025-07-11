Клімкін: В оточенні Трампа зростає розуміння, що Україна – це актив

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

В команді президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зростає розуміння, що Україна – це актив в "сенсі людей", вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв'ю на YouTube-каналі LIGA.net.

"В оточенні Трампа також зростає розуміння, що Україна – це актив. А чому Україна не може бути активом? Не в сенсі копалин. Це хороша історія, на цьому можна заробити, але це не головне. А в сенсі людей", – сказав дипломат.

За словами Клімкіна, йдеться про людей, які готові "битися за те, що для них важливо".

Ексглава МЗС у цьому контексті згадав про відновлення військової допомоги з боку США та нові пакети, які оплатить НАТО або самі Штати через Альянс.

"І це означає, що НАТО, зараз безпосередньо НАТО, а не союзники, також ангажується в питаннях допомоги Україні. Трамп може сказати завтра зранку щось абсолютно інше <…> Але це прозвучало, всі це помітили. І це історія про те, що Трамп точно не хоче бути лузером", – додав Клімкін.