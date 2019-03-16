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16.03.2019, 23:45

Климкин выступил за двойное гражданство для украинской диаспоры

Климкин выступил за двойное гражданство для украинской диаспоры - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Он считает, что Украина должна прописать критерии, по которым будут предоставлять двойное гражданство

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Глава МИД Павел Климкин выступил за введение двойного гражданства для представителей украинской диаспоры. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю", - заявил Климкин.

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Он считает, что Украина должна прописать критерии, по которым будут предоставлять двойное гражданство.

"Конечно, мы должны к этому идти. Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или какой-нибудь бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру", - сказал Климкин.

Ранее Климкин высказался за необходимость дискуссии в Украине по вопросу двойного гражданства. Сам он выступил за необходимость внедрения этой практики. 

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Теги: гражданство, павел климкин, диаспора
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