Климкин выступил за двойное гражданство для украинской диаспоры

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД Павел Климкин выступил за введение двойного гражданства для представителей украинской диаспоры. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю", - заявил Климкин.

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Он считает, что Украина должна прописать критерии, по которым будут предоставлять двойное гражданство.

"Конечно, мы должны к этому идти. Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или какой-нибудь бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру", - сказал Климкин.

Ранее Климкин высказался за необходимость дискуссии в Украине по вопросу двойного гражданства. Сам он выступил за необходимость внедрения этой практики.