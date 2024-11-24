Климкин: Значительная часть Запада готова на заморозку войны

Павел Климкин считает, что Запад готов к заморозке войны в Украине по каким-то компромиссным вариантам

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Значительная часть Запада готова к заморозке войны в Украине, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"Если не доминирующая, то значительная часть Запада на сегодняшний день, имея разную мотивацию, готова на заморозку войны. Она готова на эту заморозку по каким-то компромиссным вариантам", — сказал Климкин.

Он уточнил, что речь идет о компромиссах не в смысле фундаментальных уступок.

"Наши партнеры понимают, что заморозка или прекращение огня – это шаг, это не стратегия. И все равно нужны стратегии, но западная реальность не имеет четкой логики, как и в какую сторону", – добавил бывший глава МИД.

Климкин подчеркнул, что он слышит из разных источников то, что для следующей американской администрации и возможно лично для новоизбранного президента США Дональда Трампа – это вопрос доверия.

"Он [Трамп] же обещал, что за 24 часа остановит войну. Те, с кем я общаюсь, прекрасно понимают, что остановка – не означает завершение войны <…> Но они говорят, что для того, чтобы изменить вообще логику, динамику – все равно какая-то остановка может иметь смысл", – сказал Климкин.

Второй момент, по его словам, состоит в том, что Украине важно показать свою политическую стратегию.

"Люди, которые сегодня приходят к власти в Вашингтоне, они очень хорошо понимают бизнес-стратегию. Бизнес-стратегии должны быть такими, которые показывают, куда мы хотим прийти, какие для этого нужны ресурсы и есть ли те, кто эти ресурсы для достижения цели использует", – объяснил экс-министр.

Такая логика, как он отметил, "весьма неплохо" воспринимается в Вашингтоне.

В то же время бывший министр отметил, что там "очень неплохо" воспринимается аргумент, что Афганистан "закончился очень-очень грустно для американского имиджа". По его мнению, Трамп не хочет допускать ошибок действующего президента США Джо Байдена.

"У нас есть поле для разговора с американцами, у нас есть поле для разговора с европейцами, прекрасно понимающими, что это может стать их войной – если не сегодня, не завтра, то послезавтра", — пояснил Климкин.

Они к этому относятся очень чувствительно и даже болезненно, добавил он.

"Поэтому наши фундаментальные проблемы даже на этапе возможной заморозки, если мы, во-первых, попадем под сильное политическое давление. А собственно как это делать? И это очень непростая история не только политически. Это очень непростая история для нас эмоционально. А как? А что делать? А какую цену мы заплатили?" – сказал он.

Эти все дискуссии, по словам Климкина, будут "как торнадо". Второй момент состоит в том, какие фундаментальные стимулы для того, чтобы Трамп и другие союзники заставили российского диктатора Владимира Путина соблюдать хотя бы часть договоренностей.

"И это открытый обсуждаемый вопрос. Третий вопрос, а какими, собственно, будут гарантии безопасности или хотя бы помощь Украине для того, чтобы мы могли обеспечить минимальный и достаточный уровень сдерживания", — отметил он.

Эти все вопросы, как сказал Климкин, открыты, в то же время есть конкуренция разных идей. Многие говорят об этом с представителями будущей американской администрации.