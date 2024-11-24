Клімкін: Значна частина Заходу готова на замороження війни

Павло Клімкін вважає, що Захід готовий на замороження війни в Україні за якимись компромісними варіантами

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Значна частина Заходу готова до замороження війни в Україні, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

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"Якщо не переважна, то значна частина Заходу на сьогодні, маючи різну мотивацію, готова на замороження війни. Вона готова на це замороження за якимись компромісними варіантами", – сказав Клімкін.

Він уточнив, що мова йде про компроміси не в сенсі фундаментальних поступок.

"Наші партнери розуміють, що замороження або припинення вогню – це крок, це не стратегія. І все одно потрібні стратегії, але західна реальність не має чіткої логіки, як і в яку сторону", – додав колишній очільник МЗС.

Клімкін наголосив, що він чує з різних джерел те, що для наступної американської адміністрації й можливо особисто для новообраного президента США Дональда Трампа – це питання довіри.

"Він [Трамп] же обіцяв, що за 24 години зупинить війну. Ті, з ким я спілкуюся, прекрасно розуміють, що зупинка – аж ніяк не означає завершення війни<…> Але вони кажуть, що для того, щоб змінити взагалі логіку, динаміку – все одно якась зупинка може мати сенс", – сказав Клімкін.

Другий момент, за його словами, полягає в тому, що Україні важливо показати свою політичну стратегію.

"Люди, які сьогодні приходять до влади в Вашингтоні, вони дуже добре розуміють бізнес-стратегію. Бізнес-стратегії мають бути такими, які показують, куди ми хочемо прийти, які для цього потрібні ресурси й чи є ті, хто ці ресурси для досягнення цілі використає", – пояснив ексміністр.

Така логіка, як він зазначив, "дуже непогано" сприймається у Вашингтоні.

Водночас колишній міністр зазначив, що там "дуже непогано" сприймається аргумент, що Афганістан "закінчився дуже-дуже сумно для американського іміджу". На його думку, Трамп не хоче припускатися помилок чинного президента США Джо Байдена.

"У нас є поле для розмови з американцями, у нас є поле для розмови з європейцями, які прекрасно розуміють, що це може стати їхньою війною – якщо не сьогодні, не завтра, то післязавтра", – пояснив Клімкін.

Вони до цього ставляться дуже чутливо і навіть хворобливо, додав він.

"Тому наші фундаментальні проблеми навіть на етапі можливого замороження, якщо ми, по-перше, потрапимо під сильний політичний тиск. А, власне, як це робити? І це дуже непроста історія не тільки політично. Це дуже непроста історія для нас емоційно. А як? А що робити? А яку ціну ми за це заплатили? А куди ми прийшли?" – сказав він.

Ці всі дискусії, за словами Клімкіна, будуть "як торнадо". Другий момент полягає в тому, які фундаментальні стимули для того, щоб Трамп і інші союзники примусили російського диктатора Володимира Путіна дотримуватися хоч частини домовленостей.

"І це відкрите питання, яке обговорюється. Третє питання, а якими, власне, будуть гарантії безпеки або хоча б стала допомога Україні для того, щоб ми могли забезпечити мінімальний і достатній рівень стримування", – зазначив він.

Ці всі питання, як сказав Клімкін, є відкритими, водночас є конкуренція різних ідей. Багато хто говорить про це з представниками майбутньої американської адміністрації.