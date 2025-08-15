Клинтон пообещала выдвинуть Трампа на премию мира, если он договорится с Путиным

Хиллари Клинтон (Фото: JUSTIN LANE/EPA)

Бывшая первая леди США, экс-госсекретарь, экс-сенатор США от Демократической партии и соперница президента США Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году Хиллари Клинтон пообещала лично выдвинуть его на Нобелевскую премию мира в случае достижения Трампом справедливого мира в Украине. Об этом она написала в сети Х.

Клинтон напомнила, что российский диктатор Владимир Путин, с которым встречается Трамп, не является другом США.

"Президент Трамп встречается не с другом. Он встречается с противником, который хочет увидеть уничтожение Соединенных Штатов и Западного альянса", – заявила она.

По словам политической деятельницы, Трамп должен был учитывать интересы Украины при достижении договоренностей с российским диктатором. В частности, не заставлять ее уступать территории и тем самым подтверждать "видение Путина о великой России".

"Он мог бы реально противостоять Путину, чтобы четко дать понять, что должно быть прекращение огня, обмена территориями не будет, и что в течение определенного периода времени Путин должен фактически вывести войска с территории, которую он захватил, чтобы продемонстрировать искренние усилия по недопущению угроз европейской безопасности", – сказала Клинтон.

Бывшая первая леди заявила, что в таком случае Трамп достоин награды.

"Если Трамп договорится о прекращении войны Путина против Украины без необходимости уступать территории со стороны Украины, я лично выдвину его на Нобелевскую премию мира", – пообещала она.