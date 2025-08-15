Клінтон пообіцяла висунути Трампа на премію миру, якщо він домовиться із Путіним
Колишня перша леді Сполучених Штатів, ексдержсекретарка, екссенаторка США від Демократичної партії та суперниця президента США Дональда Трампа на виборах президента у 2016 році Гілларі Клінтон пообіцяла особисто висунути його на Нобелівську премію миру у разі досягнення Трампом справедливого миру в Україні. Про це вона написала у мережі Х.
Клінтон нагадала, що російський диктатор Володимир Путін, з яким зустрічається Трамп, не є другом США.
"Президент Трамп зустрічається не з другом. Він зустрічається із супротивником, який хоче побачити знищення Сполучених Штатів і Західного альянсу", – заявила вона.
За словами політикині, Трамп мав би врахувати інтереси України у разі досягнення домовленостей із російським диктатором. Зокрема, не змушувати її поступатися територіями й таким чином підтверджувати "бачення Путіна про велику Росію".
"Він міг би реально протистояти Путіну, щоб чітко дати зрозуміти, що має бути припинення вогню, обміну територією не буде, і що протягом певного періоду часу Путін повинен фактично вивести війська з території, яку він захопив, щоб продемонструвати сумлінні зусилля не загрожувати європейській безпеці", – сказала Клінтон.
Колишня перша леді заявила, що у такому разі Трамп гідний нагороди.
"Якщо Трамп домовиться про припинення війни Путіна проти України без необхідності поступатися територіями з боку України, я особисто висуну його на Нобелівську премію миру", – пообіцяла вона.
- 15 серпня заступник голови комітету сенату США з питань розвідки Марк Ворнер заявив, що метою Путіна залишається військова та політична капітуляція України.
- Того ж дня про наміри Путіна продовжувати війну написав Зеленський.
