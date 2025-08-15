Клінтон пообіцяла висунути Трампа на премію миру, якщо він домовиться із Путіним

Гілларі Клінтон (Фото: JUSTIN LANE/EPA)

Колишня перша леді Сполучених Штатів, ексдержсекретарка, екссенаторка США від Демократичної партії та суперниця президента США Дональда Трампа на виборах президента у 2016 році Гілларі Клінтон пообіцяла особисто висунути його на Нобелівську премію миру у разі досягнення Трампом справедливого миру в Україні. Про це вона написала у мережі Х.

Клінтон нагадала, що російський диктатор Володимир Путін, з яким зустрічається Трамп, не є другом США.

"Президент Трамп зустрічається не з другом. Він зустрічається із супротивником, який хоче побачити знищення Сполучених Штатів і Західного альянсу", – заявила вона.

За словами політикині, Трамп мав би врахувати інтереси України у разі досягнення домовленостей із російським диктатором. Зокрема, не змушувати її поступатися територіями й таким чином підтверджувати "бачення Путіна про велику Росію".

"Він міг би реально протистояти Путіну, щоб чітко дати зрозуміти, що має бути припинення вогню, обміну територією не буде, і що протягом певного періоду часу Путін повинен фактично вивести війська з території, яку він захопив, щоб продемонструвати сумлінні зусилля не загрожувати європейській безпеці", – сказала Клінтон.

Колишня перша леді заявила, що у такому разі Трамп гідний нагороди.

"Якщо Трамп домовиться про припинення війни Путіна проти України без необхідності поступатися територіями з боку України, я особисто висуну його на Нобелівську премію миру", – пообіцяла вона.