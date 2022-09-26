"Клуб богатых стран" начал рассматривать заявку на вступление Украины

Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая наиболее развитые страны, начала рассматривать заявку на вступление Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Премьер Денис Шмыгаль, принявший участие в заседании Совета ОЭСР 26 сентября, заявил, что Украина рассматривает обретение членства в ОЭСР как дополнение к будущему полноценному членству в Евросоюзе.

"Мы рассматриваем эти два процесса как дополняющие друг друга, и учитываем, насколько значительна для ЕС роль ОЭСР как аналитического центра и центра разработки лучших решений относительно государственной политики", – заявил Шмыгаль.

Он выразил надежду, что ОЭСР поддержит заявку Украины, и стороны согласуют дорожную карту членства, что откроет более широкий доступ к участию в работе организации.

ОЭСР была создана в 1961 году на базе организации, с 1948 года занимавшейся восстановлением послевоенной Европы за американские средства по "плану Маршалла". Сегодня ОЭСР занимается развитием членов организации.

В ОЭСР долгое время входили исключительно наиболее развитые государства мира, поэтому за ней закрепилось неформальное название "клуб богатых стран". В настоящее время она объединяет 38 стран, среди которых большинство государств Европейского Союза, США, Австралия, Корея, Япония и т.д. и планирует принимать новых членов. Штаб-квартира находится в Париже.

Основным критерием для вступления стран в состав членов ОЭСР является приверженность рыночной экономике и демократическому плюрализму.

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Андрій Водяний

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