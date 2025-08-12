КМИС: До заявления о встрече Трампа с Путиным 42% украинцев считали США надежным союзником

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Накануне объявления о запланированной встрече президента США Дональд Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным 42% украинцев заявили, что считают Соединенные Штаты надежным союзником. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии.

В конце июля – начале августа с утверждением, что "США продолжают серьезно помогать Украине в меру своих возможностей и хотят, чтобы война закончилась на приемлемых для нее условиях", согласились 42% респондентов.

В то же время 38% украинцев считают, что "поддержка США ослабевает, они устали от Украины и хотят надавить на нее для уступок России".

19% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Социологи сообщили, что регулярно проводят опросы относительно восприятия украинцами поддержки со стороны США и Европы.

Инфографика: КМИС

В случае с Соединенными Штатами оценка заметно зависит от заявлений американского лидера, отметили в КМИС.

В частности, в марте, после начала переговоров с Россией, которые начались под давлением Трампа, только 24% респондентов ответили, что США остаются союзником Украины, а подавляющее большинство (67%) заявили, что Соединенные Штаты требуют от Украины неприемлемого мира.

"Скорее всего, принципиальное изменение в восприятии политики США связано с более справедливыми заявлениями со стороны президента США в течение июля относительно войны и путей ее завершения", – отметили социологи.

По их мнению, планирование встречи Трампа и Путина снова существенно повлияет на восприятие украинцами политики США.

В то же время восприятие украинцев в Европе остается практически неизменным.

По данным опроса, проведенного в начале августа, большинство украинцев (63%) по-прежнему считают, что Европа остается надежным союзником, который хочет завершения войны на условиях, приемлемых для Украины.

Не считают так – 27%.

Подобные результаты социологи фиксировали в начале 2025 года.

Опрос был проведен 23 июля – 4 августа по собственной инициативе КМИС. Методом телефонных интервью социологи опросили 1022 украинца старше 18 лет, проживающих на подконтрольной украинскому правительству территории. Погрешность выборки не превышает 5,8%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.