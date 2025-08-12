До заяви про зустріч Трампа із Путіним 42% українців вважали США надійним союзником – КМІС

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Напередодні оголошення про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним 42% українців заявили, що вважають Сполучені Штати надійним союзником. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Наприкінці липня-початку серпня із твердженням, що "США продовжують у міру можливостей серйозно допомагати Україні та хочуть, щоб війна закінчилася на прийнятих для неї умовах", погодилися 42% респондентів.

Водночас 38% українців вважають, що "підтримка США слабшає, вони втомлюються від України й хочуть натиснути на неї для поступок Росії".

19% опитаних не змогли відповісти на питання.

Соціологи повідомили, що регулярно проводять опитування стосовно сприйняття українцями підтримки США і Європи.

Інфографіка: КМІС

У випадку зі Сполученими штатами оцінка помітно залежить від заяв американського лідера, зазначили у КМІС.

Зокрема, у березні, після старту переговорів із Росією, які почалися під тиском Трампа, лише 24% респондентів відповіли, що США лишаються союзником Україна, а переважна більшість (67%) заявили, що Сполучені Штати вимагають від України неприйнятного миру.

"Найімовірніше, принципова зміна у сприйнятті політики США пов’язана із більш справедливими заявами з боку президента США протягом липня щодо війни та шляхів її завершення", – зазначили соціологи.

На їхню думку, планування зустрічі Трампа і Путіна знову істотно вплине на сприйняття українцями політики США.

Натомість сприйняття українців Європи залишається майже незмінним.

Більшість українців (63%) на початок серпня продовжують вважати, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни.

Не вважають так – 27%.

Такі ж результати соціологи фіксували на початку 2025 року.

Опитування було проведено 23 липня – 4 серпня за власною ініціативою КМІС. Методом телефонних інтерв’ю соціологи опитали 1022 українців старше 18 років, які проживають на підконтрольній українському уряду території. Похибка вибірки не перевищує 5,8%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.