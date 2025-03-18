КМИС спросил украинцев, что они чувствуют к власти. Говорили о разочаровании, но и надежде

Большинство респондентов, оценивая свои чувства к нынешней власти, говорили о разочаровании (32%) и надежде (28%)

Фото: ЕРА/Tolga Akmen

32% украинцев заявили, что испытывают разочарование нынешней властью в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Участников опроса спросили, что по состоянию на сегодняшний день они чувствуют к украинской власти. Социологи предлагали людям выбрать до трех среди 12 предложенных вариантов ответов.

Большинство респондентов говорили о разочаровании (32%) и надежде (28%). Затем следовали стыд (17%), злоба (16%), сочувствие (15%), гордость (13%) и ненависть (11%). Меньше всего упоминали страх (8%), благодарность (8%), безразличие (6%), симпатию (6%) и смех (4%).

Инфографика: КМИС

У тех, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому, преобладают негативные эмоции, в том числе разочарование (55%) и злоба (35%).

Среди доверяющих главе государства эмоции более разнообразны, с акцентом на положительные. Например, 41% испытывают надежду, 22% – соболезнования, 19% – гордость, но 21% все же испытывают разочарование.

Как отмечает КМИС, это свидетельствует о разном отношении к "власти" и к "президенту Зеленскому" среди украинцев.

Опрос проведен КМИС в период с 14 по 24 февраля, к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" был добавлен вопрос о том, что респонденты испытывают к нынешней власти. По телефону было опрошено 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Инфографика: КМИС