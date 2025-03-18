КМІС запитав українців, що вони відчувають до влади. Говорили про розчарування, але й надію
32% українців заявили, що відчувають розчарованість до нинішньої влади в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Опитаних запитали, що станом на сьогодні вони відчувають до української влади. Соціологи пропонували людям обрати до трьох із 12 запропонованих варіантів відповідей.
Більшість респондентів говорили про розчарування (32%) та надію (28%). Потім ішли сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%) і ненависть (11%). Менше всього згадували страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).
У тих, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, переважають негативні емоції, зокрема, розчарування (55%) і злість (35%).
Серед тих, хто довіряє главі держави, емоції більш різноманітні, з акцентом на позитивні. Наприклад, 41% відчувають надію, 22% — співчуття, 19% — гордість, але 21% все ж відчувають розчарування.
Як зазначає КМІС, це свідчить про різне ставлення до "влади" і до "президента Зеленського" серед українців.
Опитування проведене КМІС у період з 14 до 24 лютого, до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" було додане запитання щодо того, що респонденти відчувають до нинішньої влади. Телефоном було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старших. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.
- 18 лютого 2025 року, після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії, президент США Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.
- Після конфлікту з адміністрацією Трампа рівень довіри до Зеленського підскочив: у період з 1 до 4 березня 68% українців довіряли Зеленському.