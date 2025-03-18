КМІС запитав українців, що вони відчувають до влади. Говорили про розчарування, але й надію

Більшість респондентів, оцінюючи свої почуття до нинішньої влади, говорили про розчарування (32%) та надію (28%)

Фото: ЕРА/Tolga Akmen

32% українців заявили, що відчувають розчарованість до нинішньої влади в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Опитаних запитали, що станом на сьогодні вони відчувають до української влади. Соціологи пропонували людям обрати до трьох із 12 запропонованих варіантів відповідей.

Більшість респондентів говорили про розчарування (32%) та надію (28%). Потім ішли сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%) і ненависть (11%). Менше всього згадували страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).

Інфографіка: КМІС

У тих, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, переважають негативні емоції, зокрема, розчарування (55%) і злість (35%).

Серед тих, хто довіряє главі держави, емоції більш різноманітні, з акцентом на позитивні. Наприклад, 41% відчувають надію, 22% — співчуття, 19% — гордість, але 21% все ж відчувають розчарування.

Як зазначає КМІС, це свідчить про різне ставлення до "влади" і до "президента Зеленського" серед українців.

Опитування проведене КМІС у період з 14 до 24 лютого, до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" було додане запитання щодо того, що респонденти відчувають до нинішньої влади. Телефоном було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старших. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС