КНДР, даже с современным боевым опытом, не станет угрозой для других стран – Энгман
Даже получив современный опыт в ведении боевых действий, воюя против Украины, армия КНДР вряд ли будет представлять угрозу для других стран, кроме Южной Кореи. Такое мнение LIGA.net выразил руководитель корейского центра ISDP, экспредседатель шведской делегации в Наблюдательной комиссии нейтральных государств (NNSC) в Корее, генерал-майор в отставке Матс Энгман.
Отвечая на вопрос, может ли опыт этих северокорейских войск стать угрозой для других стран, Энгман сказал: "Армия КНДР получит полезный "боевой опыт" при участии в российско-украинской войне и в целом станет сильнее, имея этот опыт".
По его словам, особенно важны будут новые методы ведения боя, такие как использование дронов, современные методы разведки, целеуказание и электронная борьба.
Еще один важный урок — реальный опыт эффективности северокорейского оружия и различных средств защиты.
"Даже имея такой опыт, я не думаю, что КНДР будет представлять угрозу для других стран, кроме Южной Кореи. Ей просто не хватает необходимой материально-технической базы, чтобы самостоятельно воевать вне своей территории, и она не демонстрирует никаких политических намерений развивать такой потенциал", – высказался военный.
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- 19 декабря силы ССО показали, как отразили штурм солдат из Северной Кореи в Курской области. Уничтожены 12 вражеских солдат, десятки раненых.