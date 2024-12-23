КНДР, навіть з сучасним бойовим досвідом, не стане загрозою для інших країн – Енгман

Північній Кореї просто бракує необхідної матеріально-технічної бази, щоб самостійно воювати поза своєю територією, вважає генерал-майор у відставці

Війська КНДР (Фото: ЕРА)

Навіть отримавши сучасний досвід у веденні бойових дій, воюючи проти України, армія КНДР навряд становитиме загрозу для інших країн, окрім Південної Кореї. Таку думку LIGA.net висловив керівник корейського центру ISDP, ексголова шведської делегації в Наглядовій комісії нейтральних держав (NNSC) у Кореї, генерал-майор у відставці Матс Енгман.

Відповідаючи на запитання, чи може досвід цих північнокорейських військ стати загрозою для інших країн, Енгман сказав: "Армія КНДР отримає корисний "бойовий досвід" під час участі у російсько-українській війні, і в цілому стане сильнішою, маючи цей досвід".

За його словами, особливо важливими будуть нові методи ведення бою, такі як використання дронів, сучасні методи розвідки, цілевказування та електронна боротьба.

Ще один важливий урок — реальний досвід щодо ефективності північнокорейської зброї й різних засобів захисту.

"Навіть маючи такий досвід, я не думаю, що КНДР становитиме загрозу для інших країн, окрім Південної Кореї. Їй просто бракує необхідної матеріально-технічної бази, щоб самостійно воювати поза своєї території, і вона не демонструє жодних політичних намірів розвивати такий потенціал", – висловився військовий.