КНДР обвинила США и Южную Корею в "разжигании боевых действий" и пригрозила войной
Северная Корея обвинила США и Южную Корею в "разжигании военных действий" и пригрозила второй корейской войной. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, сообщает Bloomberg.
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В июле США и Южная Корея провели совместные военные учения с участием вертолетов AH-64E Apache и истребителей F-35A.
"Совместные военные учения США и Южной Кореи, которые проводятся с густым пороховым запахом, обостряют ситуацию на Корейском полуострове", – заявили в МИД Северной Кореи, назвав своих оппонентов "ордой, желающей ужасов войны".
Северная Корея на протяжении десятилетий называла совместные учения США и Южной Кореи прелюдией к вторжению и говорила, что нынешние учения могут "перерасти во вторую корейскую войну".
Отмечается, что заявление КНДР было размещено только на сайте северокорейского МИД, но не в пропагандистских СМИ страны, что может указывать на то, что сообщение предназначено для внутреннего потребителя.
- 13 июля российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на северокорейское посольство, сообщили, что КНДР признала так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий Донбасса.
- 30 июня Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Президент Владимир Зеленский назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР.
- В ответ на подобное признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей.
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