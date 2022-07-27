КНДР обвинила США и Южную Корею в "разжигании боевых действий" и пригрозила войной

Северная Корея обвинила США и Южную Корею в "разжигании военных действий" и пригрозила второй корейской войной. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, сообщает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В июле США и Южная Корея провели совместные военные учения с участием вертолетов AH-64E Apache и истребителей F-35A.

"Совместные военные учения США и Южной Кореи, которые проводятся с густым пороховым запахом, обостряют ситуацию на Корейском полуострове", – заявили в МИД Северной Кореи, назвав своих оппонентов "ордой, желающей ужасов войны".

Северная Корея на протяжении десятилетий называла совместные учения США и Южной Кореи прелюдией к вторжению и говорила, что нынешние учения могут "перерасти во вторую корейскую войну".

Отмечается, что заявление КНДР было размещено только на сайте северокорейского МИД, но не в пропагандистских СМИ страны, что может указывать на то, что сообщение предназначено для внутреннего потребителя.

13 июля российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на северокорейское посольство, сообщили, что КНДР признала так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

30 июня Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Президент Владимир Зеленский назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР.

В ответ на подобное признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей.

Читайте также: Северная Корея ответила на разрыв дипотношений с Украиной. Вспомнили США и ядерное оружие

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.