КНДР пригрозила "самообороной" из-за запланированных военных учений США и Южной Кореи

Но Кван Чхоль (Фото: EPA)

Министр обороны КНДР Но Кван Чхоль заявил, что страна применит "суверенное право на самооборону" в случае "провокаций" во время запланированных военных учений Южной Кореи и США. Об этом сообщает государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

В КНДР осудили учения США и Южной Кореи, отметив, что это "создает еще один серьезный вызов обстановке безопасности".

В заявлении также назвали совместные военные учения "реальной угрозой" усиления непредсказуемой ситуации на Корейском полуострове в состоянии перемирия и предупредили о "негативных последствиях".

"Вооруженные силы КНДР будут тщательно и решительно реагировать... и будут строго осуществлять суверенное право на самооборону в случае любой провокации, выходящей за линию границы", – отметили в заявлении.

Также в сообщении назвали южнокорейско-американские учения "главной причиной" того, что ситуация на полуострове "меняется негативно изо дня в день".

"Военная демонстрация против КНДР, безусловно, будет иметь эффект бумеранга, погружая безопасность США и Южной Кореи в менее безопасную ситуацию", – подчеркнули в заявлении.

Сеул и Вашингтон начнут свои ежегодные летние учения "Щит свободы Ульчи" (UFS) с 18 по 28 августа.

Как сообщал спикер Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун, ежегодные 11-дневные учения пройдут в масштабе, подобном 2024 году, но с корректировкой: 20 из 40 полевых тренировок перенесут на сентябрь.

"Союзники согласились перенести часть маневров на следующий месяц с учетом таких факторов, как необходимость обеспечения безопасных условий тренировок в условиях экстремальной жары и поддержания сбалансированной оборонной готовности в течение года", - заявил представитель.

По его словам, в этом году будут проверяться обновленная реакция на ядерные угрозы со стороны КНДР, а также использование передовых технологий войны с учетом опыта боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке.

Обучение также будет предусматривать сценарий запуска ракеты по Северной Корее, однако не будут включать возможный ядерный тест Пхеньяна.