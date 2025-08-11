КНДР пригрозила "самообороною" через заплановані військові навчання США і Південної Кореї

Но Кван Чхоль (Фото: EPA)

Міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль заявив, що країна застосує "суверенне право на самооборону" у разі "провокацій" під час запланованих військових навчань Південної Кореї та США. Про це повідомляє державна інформаційна агенція Північної Кореї (KCNA).

У КНДР засудили навчання США та Південної Кореї, зазначивши, що це "створює ще один серйозний виклик безпековій ситуації".

У КНДР заявили, що заплановані спільні навчання Південної Кореї та США становлять "серйозну загрозу" й можуть нібито ще більше загострити нестабільну ситуацію на Корейському півострові, що перебуває у стані перемир’я.

"Збройні сили КНДР будуть ретельно й рішуче реагувати... і суворо здійснюватимуть суверенне право на самооборону у разі будь-якої провокації, що виходить за лінію кордону", – йдеться в заяві.

Там також підкреслили, що саме ці навчання є "ключовим чинником" погіршення обстановки в регіоні, а військовий тиск проти КНДР, за їхніми словами, "обернеться бумерангом" і призведе до меншої безпеки для самих США та Південної Кореї.

Сеул і Вашингтон розпочнуть свої щорічні літні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS) з 18 до 28 серпня.

Як повідомляв речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжун, щорічні 11-денні навчання відбудуться у масштабі, подібному до 2024 року, але з коригуванням: 20 із 40 польових тренувань перенесуть на вересень.

"Союзники погодилися перенести частину маневрів на наступний місяць з урахуванням таких факторів, як необхідність забезпечення безпечних умов тренувань в умовах екстремальної спеки та підтримання збалансованої оборонної готовності впродовж року", – заявив речник.

За його словами, цього року перевірятимуть оновлену реакцію на ядерні загрози з боку КНДР, а також використання передових технологій війни з огляду на досвід бойових дій в Україні й на Близькому Сході.

Навчання також передбачатимуть сценарій запуску ракети Північною Кореєю, однак враховуватимуть і можливий ядерний тест Пхеньяна.