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КНДР угрожает ракетами и ядерным оружием. Япония и Корея решили укрепляться вместе с США

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 07:21
КНДР угрожает ракетами и ядерным оружием. Япония и Корея решили укрепляться вместе с США - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Япония и Южная Корея провели переговоры по безопасности за более чем пять лет на фоне ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

В Сеуле состоялась встреча старших чиновников министерств иностранных дел и обороны, которые договорились усилить координацию с США в контексте обмена информацией в режиме онлайн во время запуска ракет Северной Кореей. 

Японцы и корейцы заявили, что официальные лица углубили взаимопонимание в отношении политики безопасности и обороны своих стран.

Администрация президента Южной Кореи Юн Сук Ёля утверждает, что в ситуациях, затрагивающих национальные интересы страны, "необходимы предварительные консультации и согласие".

Переговоры стран о безопасности были приостановлены в 2018 году после того, как Верховный суд Южной Кореи обязал японские компании выплатить компенсацию истцам за предполагаемый принудительный труд во время Второй мировой войны в период колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910–1945 годах.

  • 16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". 
  • В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
  • 9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи.

Смотрите также: Южная Корея, США и Япония начали учения после провокаций КНДР – видео 

Дмитро Гриниченко
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США южная корея япония северная корея
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