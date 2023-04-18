КНДР угрожает ракетами и ядерным оружием. Япония и Корея решили укрепляться вместе с США

Япония и Южная Корея провели переговоры по безопасности за более чем пять лет на фоне ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

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В Сеуле состоялась встреча старших чиновников министерств иностранных дел и обороны, которые договорились усилить координацию с США в контексте обмена информацией в режиме онлайн во время запуска ракет Северной Кореей.

Японцы и корейцы заявили, что официальные лица углубили взаимопонимание в отношении политики безопасности и обороны своих стран.

Администрация президента Южной Кореи Юн Сук Ёля утверждает, что в ситуациях, затрагивающих национальные интересы страны, "необходимы предварительные консультации и согласие".

Переговоры стран о безопасности были приостановлены в 2018 году после того, как Верховный суд Южной Кореи обязал японские компании выплатить компенсацию истцам за предполагаемый принудительный труд во время Второй мировой войны в период колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910–1945 годах.

16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.

9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи.

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Дмитро Гриниченко

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