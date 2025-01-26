КНДР впервые по инаугурации Трампа испытала ракеты, обещая "жесткое противодействие" США

Как сообщает KCNA, стратегические крылатые ракеты были запущены с подлодки и преодолели расстояние в 1500 километров

Фото: KNCA

Северная Корея провела испытание стратегической крылатой ракеты, пообещав "самое жесткое противодействие США". Об этом сообщили в государственном информационном агентстве страны (KNCA).

Отмечается, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием, которое назвали запуском "ключевой системы вооружения".

Как сообщает KCNA, стратегические крылатые ракеты были запущены с подлодки и преодолели расстояние в 1500 километров. Время их полета составляло от 7507 до 7511 секунд, после чего они поразили запланированные цели.

Позже Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что около 16:00 по местному времени (09:00 по Киеву) Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в направлении западного побережья.

В отчете KCNA отмечается, что это испытание является частью планов по укреплению обороноспособности страны, "адаптированных к новым вызовам безопасности в регионе".

В другом заявлении KCNA привела слова министерства иностранных дел Северной Кореи, которое пообещало "жесточайшее противодействие" Соединенным Штатам. Ведомство утверждает, что именно военный альянс Южной Кореи и США, а также их совместные учения стали основной причиной роста напряженности в регионе.

Фото: KNCA

Фото: KNCA