КНДР уперше з інавгурації Трампа випробувала ракети, обіцяючи "найжорсткішу протидію" США
Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети, пообіцявши "найжорсткішу протидію США". Про це повідомили у державному інформаційному агентстві країни (KNCA).
Зазначається, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням, яке назвали запуском "ключової системи озброєння".
Як повідомляє KCNA, стратегічні крилаті ракети були запущені з підводного човна та подолали відстань у 1500 кілометрів. Час їхнього польоту становив від 7507 до 7511 секунд, після чого вони уразили заплановані цілі.
Пізніше Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що близько 16:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом) Північна Корея здійснила запуск кількох крилатих ракет у напрямку західного узбережжя.
У звіті KCNA зазначається, що це випробування є частиною планів зміцнення обороноздатності країни, "адаптованих до нових викликів безпеки в регіоні".
У іншій заяві KCNA навела слова міністерства закордонних справ Північної Кореї, яке пообіцяло "найжорсткішу протидію" Сполученим Штатам. Відомство стверджує, що саме військовий альянс Південної Кореї та США, а також їхні спільні навчання стали основною причиною зростання напруженості в регіоні.
- 31 жовтня 2024 року КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Уряд Японії заявив про найдовший час польоту північнокорейської ракети. Вона летіла 86 хвилин і подолала відстань близько 1000 км з рекордною висотою понад 7000 км, повідомив міністр оборони Японії Ген Накатані.
- 2 грудня українська розвідка повідомила, що Росія, яка співпрацює з КНДР, вже використала близько 60 північнокорейських балістичних ракет KN-23 проти України.
- 6 січня, вперше у 2025 році, КНДР провела запуск балістичної ракети, що подолала понад 1100 км на схід, перш ніж упасти в море.