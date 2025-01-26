КНДР уперше з інавгурації Трампа випробувала ракети, обіцяючи "найжорсткішу протидію" США

Як повідомляє KCNA, стратегічні крилаті ракети були запущені з підводного човна й подолали відстань у 1500 кілометрів

Фото: KNCA

Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети, пообіцявши "найжорсткішу протидію США". Про це повідомили у державному інформаційному агентстві країни (KNCA).

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Зазначається, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням, яке назвали запуском "ключової системи озброєння".

Як повідомляє KCNA, стратегічні крилаті ракети були запущені з підводного човна та подолали відстань у 1500 кілометрів. Час їхнього польоту становив від 7507 до 7511 секунд, після чого вони уразили заплановані цілі.

Пізніше Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що близько 16:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом) Північна Корея здійснила запуск кількох крилатих ракет у напрямку західного узбережжя.

У звіті KCNA зазначається, що це випробування є частиною планів зміцнення обороноздатності країни, "адаптованих до нових викликів безпеки в регіоні".

У іншій заяві KCNA навела слова міністерства закордонних справ Північної Кореї, яке пообіцяло "найжорсткішу протидію" Сполученим Штатам. Відомство стверджує, що саме військовий альянс Південної Кореї та США, а також їхні спільні навчання стали основною причиною зростання напруженості в регіоні.

Фото: KNCA

Фото: KNCA