КНДР заявляет, что якобы отремонтировала эсминец и спустила его на воду – фото

Во время церемонии спуска на воду эсминца присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын

Церемония спуска на воду эсминца (Фото: KCNA)

Северная Корея заявила, что якобы отремонтировала и осуществила спуск на воду 5000-тонного эсминца, который был поврежден во время неудачной попытки запуска в прошлом месяце. Об этом сообщает Центральное информационное агентство КНДР.

Церемонию спуска посетил северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он заявил, что два эсминца страны будут играть "важную роль в улучшении оперативных возможностей Военно-морских сил (ВМС) Северной Кореи".

Эсминец КНДР (Фото: www.nknews.org)

Ким Чен Ын во время спуска эсминца (Фото: Kyodo)

Ким также повторил заявления о том, что наращивание его военно-морских сил является "оправданным ответом на предполагаемые угрозы со стороны США и их союзников в Азии", которые в последние годы расширили свои совместные военные учения и обновили свои стратегии сдерживания, чтобы якобы противодействовать ядерным амбициям Кима.

Новому эсминцу дали имя "Чхве Хьон", в честь борца против японского владычества. Это второй эсминец Северной Кореи. Первый был спущен на воду в апреле.

Они оснащены системами сверхзвуковых крылатых ракет и тактических баллистических ракет. Ожидается, что корабль будет введен в состав ВМС в следующем году, сообщает Центральное информационное агентство КНДР.

Эсминец был поврежден 21 мая во время спуска на воду: корма ушла в воду, а носовая часть застряла на суше. Из-за неудачного маневра эсминец перевернулся на бок.

Ким Чен Ын приказал отремонтировать корабль на пленарном заседании руководящей Трудовой партии в конце июня, назвав это делом национальной чести.

9 июня стало известно, что КНДР переместила судно в порт Раджин. Он расположен в специальной экономической зоне Расон на севере Кореи, граничащей с короткой границей с Россией.