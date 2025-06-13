КНДР заявляє, що нібито відремонтувала пошкоджений есмінець та спустила його на воду – фото

Під час церемонії спуску на воду есмінця був присутній північнокорейський диктатор Кім Чен Ин

Церемонія спуску на воду есмінця (Фото: KCNA)

Північна Корея заявила, що нібито відремонтувала та здійснила спуск на воду 5000-тонного есмінця, який був пошкоджений під час невдалої спроби запуску минулого місяця. Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство КНДР.

Церемонію спуску відвідав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Він заявив, що два есмінці країни відіграватимуть "важливу роль у покращенні оперативних можливостей Військово-морських сил (ВМС) Північної Кореї.

Есмінець КНДР (Фото: www.nknews.org)

Кім Чен Ин під час спуску есмінця (Фото: Kyodo)

Кім також повторив заяви про те, що нарощування його військово-морських сил є "виправданою відповіддю на передбачувані загрози з боку США та їхніх союзників в Азії", які в останні роки розширили свої спільні військові навчання та оновили свої стратегії стримування, щоб нібито протидіяти ядерним амбіціям Кіма.

Новому есмінцю дали ім’я "Чхве Хьон", на честь борця проти японського панування. Це другий есмінець Північної Кореї. Перший спустили на воду у квітні.

Вони оснащені системами надзвукових крилатих ракет та тактичних балістичних ракет. Очікується, що корабель буде введено у склад ВМС наступного року, повідомляє Центральне інформаційне агентство КНДР.

Есмінець було пошкоджено 21 травня під час спуску на воду: корма пішла у воду, а носова частина застрягла на суші. Через невдалий маневр есмінець перевернувся на бік.

Кім Чен Ин наказав відремонтувати корабель до пленарного засідання керівної Трудової партії наприкінці червня, назвавши це справою національної честі.

9 червня стало відомо, що КНДР перемістила судно до порту Раджин. Він розташований у спеціальній економічній зоні Расон на півночі Кореї, що межує з коротким кордоном з Росією.