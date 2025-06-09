КНДР перемістила пошкоджений есмінець до порту біля кордону з Росією – супутникові фото

Супутникові знімки, зроблені компанією Maxar Technologies в неділю, зафіксували 5000-тонний есмінець в сухому доці порту Раджин. Цей порт розташований у спеціальній економічній зоні Расон на півночі Кореї, що межує з коротким кордоном з Росією.

Як зазначив директор з питань зовнішньої співпраці та асоційований науковий співробітник Корейського інституту оборонних аналізів Ю Джіхун, Раджин не є великим суднобудівним підприємством, однак має можливості для обмеженого ремонту та технічного обслуговування.

Зважаючи на його близькість до Росії, цей порт стає важливим елементом для Північної Кореї в її прагненні поглибити економічні та, ймовірно, військові зв'язки з Москвою, додав він.

Есмінець КНДР у порту Раджин (Фото: Maxar/CNN)

Есмінець було пошкоджено 21 травня під час спуску на воду: корма пішла у воду, а носова частина застрягла на суші. Через невдалий маневр есмінець перевернувся на бік. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, який був присутній на церемонії, наказав відремонтувати корабель до пленарного засідання керівної Трудової партії наприкінці червня, назвавши це справою національної честі.

Південнокорейський адмірал у відставці Кім Дук Кі повідомив в понеділок, що час ремонту залежатиме від ступеня пошкоджень корабля. Він зазначив, що, ймовірно, гідролокатор і ехолот, які розташовані в носовій частині, могли бути пошкоджені під час невдалого спуску на воду.

Кім підкреслив, що для відновлення таких систем, ймовірно, знадобиться іноземна допомога, оскільки Північній Кореї бракує технологій для ремонту гідролокаційних систем.

"Північній Кореї бракує технологій для гідролокаційних систем, тому вони, ймовірно, імпортували їх з Китаю або Росії", – сказав він.