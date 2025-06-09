КНДР переместила поврежденный эсминец в порт у границы с Россией – спутниковые фото

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies в воскресенье, зафиксировали 5000-тонный эсминец в сухом доке порта Раджин. Этот порт расположен в специальной экономической зоне Расон на севере Кореи, рядом с короткой границей с Россией.

Как отметил директор по внешнему сотрудничеству и ассоциированный научный сотрудник Корейского института оборонных анализов Ю Джихун, Раджин не является крупным судостроительным предприятием, однако имеет возможности для ограниченного ремонта и технического обслуживания.

Учитывая его близость к России, этот порт становится важным элементом для Северной Кореи в ее стремлении углубить экономические и, вероятно, военные связи с Москвой, добавил он.

Эсминец КНДР в порту Раджин (Фото: Maxar/CNN)

Эсминец был поврежден 21 мая при спуске на воду: корма ушла в воду, а носовая часть застряла на суше. Из-за неудачного маневра эсминец перевернулся на бок. Присутствовавший на церемонии северокорейский диктатор Ким Чен Ин приказал отремонтировать корабль до пленарного заседания руководящей Трудовой партии в конце июня, назвав это делом национальной чести.

Южнокорейский адмирал в отставке Ким Дук Ки сообщил в понедельник, что время ремонта будет зависеть от степени повреждения корабля. Он отметил, что, вероятно, гидролокатор и эхолот, расположенные в носовой части, могли быть повреждены во время неудачного спуска на воду.

Ким подчеркнул, что для восстановления таких систем, вероятно, понадобится иностранная помощь, поскольку в Северной Корее не хватает технологий для ремонта гидролокационных систем.

"Северной Корее не хватает технологий для гидролокационных систем, потому они, вероятно, импортировали их из Китая или России", – сказал он.