Коалиция артиллерии. Минобороны: Важно усилить огневую мощь ВСУ, нужны современные системы
Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил на "артиллерийской коалиции" в Париже, что важно усилить огневую мощь Сил обороны, поэтому Украине нужны современные образцы артиллерийских систем. Его цитирует пресс-служба Минобороны.
"Нам очень важно усилить огневую мощь Сил обороны Украины с помощью современных артиллерийских систем, которые могут предоставить наши партнеры. Полученные ранее от партнеров артиллерийские установки продемонстрировали высокую эффективность в боях с оккупантами", – сказал Гаврилюк.
Он добавил, что Украина заинтересована как в закупке их для своих нужд, так и в развертывании производства отдельных образцов на собственной территории.
Цель коалиции артиллерии совместными усилиями повысить способности Сил обороны, предоставить новые артиллерийские средства для усиления противодействия российской агрессии, а также обеспечить эффективное функционирование по назначению уже предоставленных образцов артиллерийского вооружения.
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- 14 января стало известно, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артснарядов калибра 155 мм для помощи Украине. Подписано соглашение с компанией Nammo по увеличению производства боеприпасов.
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