Коалиция артиллерии. Минобороны: Важно усилить огневую мощь ВСУ, нужны современные системы

Украина заинтересована и в закупке артиллерийских систем, и в производстве отдельных образцов на своей территории

Фото: Минобороны

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил на "артиллерийской коалиции" в Париже, что важно усилить огневую мощь Сил обороны, поэтому Украине нужны современные образцы артиллерийских систем. Его цитирует пресс-служба Минобороны.

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"Нам очень важно усилить огневую мощь Сил обороны Украины с помощью современных артиллерийских систем, которые могут предоставить наши партнеры. Полученные ранее от партнеров артиллерийские установки продемонстрировали высокую эффективность в боях с оккупантами", – сказал Гаврилюк.

Он добавил, что Украина заинтересована как в закупке их для своих нужд, так и в развертывании производства отдельных образцов на собственной территории.

СПРАВКА По состоянию на начало 2024 года созданы: коалиция воздушных сил, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны, коалиция бронетанковой техники, коалиция морских возможностей, коалиция артиллерии, коалиция по разминированию и IТ-коалиция.



Цель коалиции артиллерии совместными усилиями повысить способности Сил обороны, предоставить новые артиллерийские средства для усиления противодействия российской агрессии, а также обеспечить эффективное функционирование по назначению уже предоставленных образцов артиллерийского вооружения. По состоянию на начало 2024 года созданы: коалиция воздушных сил, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны, коалиция бронетанковой техники, коалиция морских возможностей, коалиция артиллерии, коалиция по разминированию и IТ-коалиция.Цель коалиции артиллерии совместными усилиями повысить способности Сил обороны, предоставить новые артиллерийские средства для усиления противодействия российской агрессии, а также обеспечить эффективное функционирование по назначению уже предоставленных образцов артиллерийского вооружения.

27 декабря 2023 года глава Минстратегпрома Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а опытные образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

12 января глава ГУР Буданов заявил, что Россия увеличила количество производимых боеприпасов с конца лета 2023 года, однако их качество снизилось.

14 января стало известно, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артснарядов калибра 155 мм для помощи Украине. Подписано соглашение с компанией Nammo по увеличению производства боеприпасов.

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