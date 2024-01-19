Коаліція артилерії. Міноборони: Важливо посилити вогневу міць ЗСУ, потрібні сучасні засоби

Україна зацікавлена і в закупівлі артилерійських систем, і у виробництві окремих зразків на своїй території

Фото: Міноборони

Заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив на "артилерійській коаліції" у Парижі, що важливо посилити вогневу міць Сил оборони, тому Україні потрібні сучасні зразки артилерійських систем. Його цитує пресслужба Міноборони.

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"Нам дуже важливо посилити вогневу міць Сил оборони України за допомогою сучасних артилерійських систем, які можуть надати наші партнери. Отримані раніше від партнерів артилерійські установки продемонстрували високу ефективність у боях з окупантами", – сказав Гаврилюк.

Він додав, що Україна зацікавлена як у закупівлі їх для своїх потреб, так і у розгортанні виробництва окремих зразків на власній території.

ДОВІДКА Станом на початок 2024 року створені: коаліція повітряних сил, коаліція протиповітряної та протиракетної оборони, коаліція бронетанкової техніки, коаліція морських спроможностей, коаліція артилерії, коаліція з розмінування та ІТ-коаліція.



Коаліція артилерії має на меті спільними зусиллями підвищити спроможності Сил оборони, надати нові артилерійські засоби для посилення протидії російській агресії, а також забезпечити ефективне функціонування за призначенням уже наданих зразків артилерійського озброєння. Станом на початок 2024 року створені: коаліція повітряних сил, коаліція протиповітряної та протиракетної оборони, коаліція бронетанкової техніки, коаліція морських спроможностей, коаліція артилерії, коаліція з розмінування та ІТ-коаліція.Коаліція артилерії має на меті спільними зусиллями підвищити спроможності Сил оборони, надати нові артилерійські засоби для посилення протидії російській агресії, а також забезпечити ефективне функціонування за призначенням уже наданих зразків артилерійського озброєння.

27 грудня 2023 року глава Мінстратегпрому Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а дослідні зразки цих боєприпасів вже проходять випробування.

12 січня очільник ГУР Буданов заявив, що Росія збільшила кількість вироблених боєприпасів з кінця літа 2023 року, однак їхня якість знизилася.

14 січня стало відомо, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артснарядів калібру 155 мм для допомоги Україні. Підписано угоду з компанією Nammo щодо збільшення виробництва боєприпасів.

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